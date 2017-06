AUTO: ACI, IN RIPRESA A MAGGIO MERCATO USATO, NEGATIVO DUE RUOTE

5 giugno 2017- 16:37

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Riprende slancio nel mese di maggio il mercato italiano delle auto di seconda mano, mentre l’usato stenta ancora a raggiungere valori positivi nel settore delle due ruote. I passaggi di proprietà delle autovetture depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) hanno fatto registrare a maggio un incremento del 3,1% rispetto all’analogo mese del 2016. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 123 usate nel mese di maggio e 137 nei primi cinque mesi dell’anno. I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile 'Auto-Trend', l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del Pra, consultabile sul sito www.aci.it Segno meno, al contrario, per i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno chiuso il bilancio di maggio in lieve flessione, evidenziando un decremento mensile dello 0,8%.Nei primi cinque mesi del 2017 si sono registrati complessivamente incrementi del 3,2% per le autovetture e dell’1,8% per tutti i veicoli, a fronte di un calo dell’1,5% per i motocicli.