AUTO: ACI, IN RIPRESA A MAGGIO MERCATO USATO, NEGATIVO DUE RUOTE (2)

5 giugno 2017- 16:37

(AdnKronos) - In lieve crescita a maggio le radiazioni delle autovetture, che hanno messo a segno un incremento mensile dell’1,5%. Il tasso unitario di sostituzione a maggio è stato pari a 0,63 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 63) raggiungendo lo 0,67 nei primi cinque mesi dell’anno.Ancora una volta in terreno negativo, invece, le radiazioni dei motocicli che hanno subito una diminuzione del 5,5% rispetto al mese di maggio del 2016.Nel periodo gennaio-maggio 2017 le radiazioni hanno fatto registrare incrementi complessivi dello 0,5% per le autovetture e dello 0,3% per tutti i veicoli, mentre nel settore dei motocicli si registra una variazione negativa del 10,1%.