2 ottobre 2018- 17:38 Auto: Aci, prosegue a settembre trend positivo usato

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - A fronte della brusca frenata delle prime immatricolazioni a settembre il mercato italiano delle auto di seconda mano si dimostra ancora piuttosto dinamico, chiudendo il bilancio mensile con 249.910 passaggi di proprietà al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), che equivalgono ad una variazione positiva del 5,4% in termini di media giornaliera (+0,4% in termini di variazione mensile). E' quanto emerge dai dati pubblicati nel bollettino mensile 'Auto-Trend' dell'Automobile Club d’Italia elaborato sui dati del Pra. Per ogni 100 vetture nuove a settembre ne sono state vendute 190 usate nel mese e 150 nei primi 9 mesi dell’anno. Nonostante la forte contrazione delle prime iscrizioni di autovetture con alimentazione diesel (-28% a settembre rispetto allo stesso mese del 2017, con incidenza rispetto alle vendite totali in calo dal 56,2% di settembre 2017 al 49% di settembre 2018), il mercato dell’usato a settembre vede ancora in aumento i passaggi di proprietà delle auto a gasolio, che hanno messo a segno un incremento mensile del 3,1%, confermando nei primi nove mesi dell’anno una crescita complessiva del 6%.