3 novembre 2018- 14:32 Auto: Berta, perchè tanti richiami? incide crescente peso elettronica (2)

(AdnKronos) - Sistemisti sono realtà come Bosch o Magneti Marelli, coloro che forniscono sistemi complessi trasversali al settore auto, cita ad esempio il professore. "Perciò se c'è un difetto, se c'è un problema, è più facile che si generalizzi. In questo senso si trasmette il contagio. Questa, d'altra parte, è la frontiera tecnologica: noi produciamo le auto con sistemi sempre più difficili da controllare sotto il profilo tecnologico. Oggi l'automobile cosa sta diventando, se non lo è già diventata? Un computer con le ruote. Questo, naturalmente - osserva Berta - la rende più fragile".Una trasversalità, quella dei fornitori, dei sistemisti "che emerge negli ultimi anni, nell'ultimo decennio circa. Il peso è crescente perché è aumentato il peso dell'elettronica, enormemente, e dei dispositivi di controllo elettronici". In sostanza, un combinato disposto tra il fornitore unico e la crescita di peso dell'elettronica "porta alle note conseguenze. I sistemi di controllo sono sofisticati ma anche, inevitabilmente, più fragili". "In questo ragionamento - sottolinea il docente- non considero i tentativi di alterare i software sulle emissioni inquinanti. Probabilmente anche questo ha contato qualcosa, ma non lo sappiamo. Siamo passati, brutalizzo con uno slogan, 'dall'auto come sistema meccanico all'auto come sistema di elettronica più meccanica'. Ma l'elettronica - chiosa Berta - è determinante".