3 novembre 2018- 16:00 Auto: Berta, su driverless competizione in atto tra produttori e giganti web (2)

(AdnKronos) - "C'è una competizione in atto tra i produttori classici e i produttori nuovi come Google. Ci sono stati anche i tentativi, mai del tutto abbandonati di Apple con la iCar" ricorda Berta, evidenziando che però questi giganti del web "hanno un'altra concezione dell'automobile. A loro non importa vendere; la Google Car non sarà destinata al consumatore privato, sarà fatta per le flotte, per i servizi. Sarà un'auto che assomiglia più a un taxi, del quale faccio l'abbonamento, ma non ne sono il padrone. Non ho più interesse ad esserne proprietario. La logica che caratterizza queste imprese che vengono dall'esterno del mondo della produzione è che vogliono vendere il servizio non l'automobile".E tutto ciò è "insidioso per le case automobilistiche che, fino a prova contraria, vogliono venderti l'automobile". Quel che è certo, secondo Berta, è che questo mercato, magari ancora lontano da venire, avrà un pubblico. "Le auto saranno più condivise, ci sarà più sharing economy i veicoli saranno più sfruttati di quanto non lo siano adesso. Quindi è probabile che non ci sarà più la crescita esponenziale alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni, come è accaduto nel mercato cinese e in quello americano che ha sfiorato e 20 milioni di vetture". "Dobbiamo ipotizzare che nel medio-lungo periodo passerà l'idea che l'automobile è un servizio e che si può essere automobilisti senza a possedere l'automobile. Ma prima di arrivare a tutto questo, visto che la rivoluzione non riguarda tanto l'uso individuale quanto quello collettivo dell'auto, ci sono dei passaggi sui quali stiamo procedendo a grande velocità che sono quelli della guida assistita" che già da sola sta provocando cambiamenti impensabili solo pochi anni fa, conclude Berta.