29 settembre 2019- 13:27 Auto: Casellati, 'motorismo storico patrimonio da tutelare anche con leggi' (2)

(AdnKronos) - "Saluto e ringrazio il Presidente dell'ASI, Alberto Scuro e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa splendida giornata. Desidero inoltre ringraziarlo per la dedizione con cui ogni giorno si fa vostro portavoce. Una voce importante! Perchè è la voce di un patrimonio storico, culturale, tecnologico e artistico italiano che davvero non ha pari al mondo. Perchè è la voce di un eccezionale settore della nostra economia che, nelle sue tante declinazioni, è in grado di generare ricchezza per oltre 2 miliardi di euro. Numeri ragguardevoli, così come ragguardevole è la complessità e la varietà di tutta la filiera che ruota attorno al motorismo storico".