AUTO CONTRO CAMION POMPIERI, MUORE BIMBA DI 7 MESI NEL FOGGIANO

26 luglio 2017- 10:50

Foggia, 26 lug. (Adnkronos) - Una bambina di 7 mesi, di San Severo, è morta ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto all'altezza di una curva sulla statale 89 tra San Menaio e Vico del Gargano, in provincia di Foggia. L’Audi A4 guidata dal padre 20enne si è scontrata con una autobotte dei vigili del fuoco che proveniva dalla direzione opposta e che era impegnata nei servizi di spegnimento degli incendi che dall'altro ieri hanno danneggiato vaste aree boschive del Gargano. Dopo l'impatto violento la piccola è stata trasportata a Rodi Garganico per tentare il trasporto verso l’ospedale in eliambulanza ma è morta durante il tragitto. Gli altri occupanti della vettura hanno riportato conseguenze meno gravi: a una sorellina della bimba, di 7 anni, è stata assegnata una prognosi di 20 giorni mentre a una donna di 51, probabilmente la nonna della vittima, ne sono stati assegnati 10. Da ricostruire la dinamica dell'incidente: l'uomo alla guida potrebbe aver perso il controllo della macchina ed essere finito contro il mezzo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.