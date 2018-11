8 novembre 2018- 16:36 Auto: Dell'Orco, a lavoro su incentivi elettrico, al più tardi prossimo anno

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Stiamo lavorando con il Ministero dello Sviluppo Economico e con quello dell’Ambiente ad un incentivo per l'acquisto di auto elettriche". A ribadirlo, sul suo profilo facebook, è il sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti Michele Dell’Orco, intervenuto ieri a Rimini, durante gli Stati generale della Green Economy 2018. "Il nostro auspicio - dice Dell'Orco - è di inserire la misura già in legge di Bilancio quest’anno. Visti i tempi stretti, se non ce la dovessimo fare, introdurremo gli incentivi il prossimo anno, rispettando comunque le indicazioni del contratto di Governo e del Def di un piano triennale per l’elettrico”.