2 maggio 2018- 10:59 Auto: Francia, ad aprile vendite +9%, Fca +27,1%

Parigi, 2 mag. (AdnKronos) - Le vendite di auto nuove in Francia, ad aprile, hanno registrato una crescita del 9%, attestandosi a 187.396 immatricolazioni, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Corretto per gli effetti di calendario la progressione è del 3,6%. Lo rende noto il Ccfa, il Comitato dei costruttori di auto francese.Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni di auto nuove, pari a 744.238, hanno registrato una progressione del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+4,4% corretto per gli effetti di calendario).Buona performance ad aprile anche per il gruppo Fca che con 9.037 immatricolazioni di auto nuove ha registrato una progressione del 27,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi 4 mesi le immatricolazioni di auto nuove del gruppo, pari a 34.299 unità, hanno registrato una crescita del 15%.