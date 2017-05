AUTO: IN ITALIA 3,4 MLN AUTOVEICOLI ALIMENTATI CON CARBURANTI ALTERNATIVI (2)

2 maggio 2017- 10:04

(AdnKronos) - Per quanto riguarda il tipo di alimentazione alternativa, gli autoveicoli alimentati a gpl in Italia sono 2.259.773 (il 5,2% del parco circolante), quelli a metano 1.004.982 (il 2,3%) e quelli ibridi ed elettrici 131.732 (lo 0,3%).In Italia il parco di autoveicoli 'verdi' è passato dalle 2,5 milioni di unità del 2010 alle 3,4 milioni di unità del 2016 (con un aumento percentuale del 35,1%). Gli autoveicoli a metano, in particolare, sono quelli che hanno fatto registrare la crescita maggiore (+38,9% dal 2010).Proprio i veicoli a metano saranno tra i protagonisti della 27° edizione di Autopromotec, in programma dal 24 al 28 maggio presso il quartiere fieristico di Bologna.