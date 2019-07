7 luglio 2019- 12:14 Auto in mare, muore una 24enne

Foggia, 7 lug. (Adnkronos) - Una ragazza di 24 anni è morta annegata nella notte dopo che l'automobile da lei guidata, una Fiat Panda, è finita in mare in un porticciolo in località 'Foce Varano', in provincia di Foggia. Nella vettura con lei un ragazzo, che è riuscito a salvarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda, i vigili del fuoco e il personale del 118.