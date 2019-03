5 marzo 2019- 16:12 Auto: Investindustrial compra la maggioranza dell'iconica Morgan

Milano, 5 mar. (AdnKronos) - Colpo di Investindustrial nel mondo dell'auto. La società di investimento di Andrea Bonomi ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Morgan, compagnia iconica britannica e produttrice di auto sportive con 110 anni di storia alle spalle. "Il perfezionamento dell’operazione, le cui condizioni non sono state rese note, è atteso in aprile 2019", spiega Investindustrial, che nel suo portafoglio annovera il marchio Aston Martin. La famiglia Morgan continuerà a rappresentare il brand e manterrà una partecipazione di minoranza nella società. Per la prima volta nella storia dell'azienda, il management e tutti i dipendenti comparteciperanno al capitale sociale. "Seguiamo da tempo l’andamento della società e vediamo ampi margini di crescita internazionale nel rispetto della tradizionale artigianalità che rappresenta il cuore pulsante della Morgan Motor Company", sottolinea Bonomi.L’investimento viene realizzato senza ricorrere a indebitamento finanziario: Morgan vanterà un saldo netto di cassa positivo al closing dell’operazione. Fondata nel 1909, Morgan produce veicoli sportivi di lusso artigianali dal design senza tempo all'interno dello storico stabilimento di Malvern nel Regno Unito, che accoglie ogni anno oltre 30mila visitatori.