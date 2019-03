5 marzo 2019- 16:12 Auto: Investindustrial compra la maggioranza dell'iconica Morgan (2)

(AdnKronos) - Con ricavi pari a 33,8 milioni di sterline e un utile netto di 3,2 milioni nel 2018, la società vende annualmente circa 700 vetture, tra cui automobili dal design inconfondibile e un veicolo a tre ruote unico al mondo costituito da tre elementi principali: frassino, alluminio e cuoio. Il marchio Morgan, sinonimo dell’artigianato d’oltremanica, vanta una comunità di automobilisti fedeli con oltre 5mila membri e 50 club sparsi nel mondo. Come segno di fiducia nelle prospettive di lungo termine per l’azienda e in generale per il comparto automobilistico britannico, Investindustrial sosterrà Morgan nello sviluppo di nuovi prodotti, dopo il lancio al Salone di Ginevra del modello Plus Six, il primo basato sulla nuova architettura CX-Generation. Sosterrà poi il gruppo nell’espansione della distribuzione internazionale. Investindustrial è un partner "in grado di condividere la nostra visione per Morgan e con le risorse finanziarie, le competenze, nonché un track record di successo nel settore automobilistico", ha detto Dominic Riley, presidente di Morgan Motor Company.