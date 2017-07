AUTO PRENDE FUOCO, MORTA DONNA NEL LECCESE

1 luglio 2017- 08:46

Lecce, 1 lug. (Adnkronos) - Questa notte verso le 5 una donna di 35 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada Otranto-Martano, in provincia di Lecce. Un altro giovane è rimasto ferito in modo grave. Una delle vetture coinvolte nello scontro ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Otranto.