AUTO: RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI LANCIA FONDO VENTURE CAPITAL DA 1 MLD DLR

10 gennaio 2018- 17:42

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - Renault-Nissan-Mitsubishi, prima alleanza automobilistica mondiale, lancia Alliance Ventures, un fondo di venture capital che investirà un miliardo di dollari nel prossimo quinquennio per sviluppare l’open innovation. Il fondo, si legge in una nota, prevede di investire il primo anno 200 milioni di dollari in startup che operano nel campo dell’open innovation e delle nuove mobilità: veicoli elettrici, sistemi di guida autonoma, servizi connessi, intelligenza artificiale etc.Grazie all’entità degli investimenti previsti ogni anno, Alliance Ventures diventerà, entro la fine del 2022, il principale fondo di venture capital del settore automobilistico. "Il nostro approccio innovativo -commenta Carlos Ghosn, Presidente Direttore Generale di Renault-Nissan-Mitsubishi- creerà un ambiente di lavoro ideale per imprenditori e startup, che potranno beneficiare, di conseguenza, degli effetti di scala e della potenza globale dell’Alleanza. Questo fondo rispecchia lo spirito collaborativo ed imprenditoriale che rappresenta il fulcro dell’Alleanza".Il fondo è unico nel suo genere, perché offre ai suoi partner un accesso preferenziale all’insieme della rete di Renault-Nissan-Mitsubishi, di un’estensione senza equivalenti: oltre 10 milioni di veicoli di dieci marche diverse, venduti nel 2017 nei principali mercati automobilistici.