AUTO: RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI LANCIA FONDO VENTURE CAPITAL DA 1 MLD DLR (2)

10 gennaio 2018- 17:42

(AdnKronos) - Alliance Ventures investirà in startup che potranno assicurare nuove tecnologie all’Alleanza e consentirle di sviluppare nuove attività, garantendo contestualmente un equo ritorno economico. Il fondo investirà in tutte le fasi di sviluppo di una startup, agendo come incubatore per nuovi imprenditori del settore automobilistico o permettendo la costituzione di nuove partnership. La prima operazione realizzata da Alliance Ventures è un investimento in Ionic Materials, una promettente azienda americana che sviluppa materiali per batterie senza cobalto. L’investimento iniziale di 200 milioni di dollari di Alliance Ventures viene ad aggiungersi agli investimenti nel campo della ricerca e sviluppo realizzati dai membri dell’Alleanza, che superano 8,5 miliardi di euro l’anno. Alliance Ventures sarà diretta da François Dossa che, con un’esperienza di oltre 20 anni nei servizi di investimento bancari e di sei anni nell’ambito dell’Alleanza, occupava fino ad ora la carica di Presidente Direttore Generale di Nissan Brasile. L’équipe di Alliance Ventures sarà costituita da esperti di Renault, Nissan e Mitsubishi, incaricati di identificare progetti promettenti in termini di opportunità future. Questo fondo di investimento, sottolinea ancora Ghosn, "creerà opportunità di collaborazione tra l’Alleanza e le startup più promettenti, che lavorano sulle tecnologie della mobilità del futuro". Il piano strategico di Renault-Nissan-Mitsubishi prevede vendite annuali superiori a 14 milioni di unità, con un fatturato di 240 miliardi di dollari entro la fine del 2022.