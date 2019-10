24 ottobre 2019- 18:55 Auto: sindacati a Patuanelli, caratterizzare tavolo offerta su salvaguardia occupazione' (2)

(Adnkronos) - Fim, Fiom e Uilm, sottolineano i segretari generali, "non faranno venire meno il proprio contributo, anche se in due giorni è impossibile avanzare articolati di legge per la manovra senza nemmeno averne il contesto, la propria presenza agli altri tavoli".Fim, Fiom e Uilm "ritengono fondamentale partire da un tavolo di confronto con imprese, associazioni e sindacati che tuteli e implementi le competenze e le capacità di chi lavora in ricerca e sviluppo, progettazione, industrializzazione, produzione della mobilità del nostro Paese perché non vorremmo trovarci nella situazione paradossale che, mentre si discutono gli incentivi alla implementazione della domanda e dell’infrastruttura, perdiamo la produzione industriale e la relativa occupazione".