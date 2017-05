AUTO SU FOLLA A ROMA, ARRESTATA DONNA ALLA GUIDA: POSITIVA AL DRUG TEST

30 maggio 2017- 13:16

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - E' stata arrestata M.L.A. 43 anni romana, la conducente che nella tarda serata di ieri ha provocato l’investimento di 5 persone in via dei Colli Portuensi angolo via di Monteverde. La donna, risultata positiva al 'drug test', è stata trovata anche in possesso di una dose di cocaina. M.L.A., era alla guida della sua Smart nonostante le era stata revocata la patente di guida nel febbraio del 2016. Dalla successiva perquisizione domiciliare gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo e del Reparto Volanti, hanno sequestrato ulteriori dosi di cocaina, circa 6 grammi. La donna è accusata di lesioni gravissime, guida sotto effetto di stupefacenti e guida senza patente. Due delle persone investite hanno riportate le ferite più gravi ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.