AUTODA DOMANI CAPOLAVORI A QUATTRO RUOTE A VERONA LEGEND CARS (2)

4 maggio 2017- 15:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - A Verona Legend Cars le emozioni scendono anche in pista per la prima volta con “La sfida dei campioni”, evento che, sabato e domenica, vede otto grandi nomi del rally in gara su uno speciale circuito, capitanati dal due volte campione del mondo Miki Biasion al volante di una Lancia Delta Integrale. A completare il viaggio nel mondo dei motori, una selezione della gamma contemporanea dei grandi marchi, così come l’auto di domani, rappresentata dagli avveniristici modelli elettrici della Tesla. Il taglio del nastro della manifestazione è alle ore 11, nella Galleria dei Signori, tra i padiglioni 11 e 12 (ingresso Re Teodorico, su viale dell’Industria). All’inaugurazione partecipano Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Mario Carlo Baccaglini, presidente di Intermeeting (società organizzatrice di Verona Legend Cars), Alberto Bozza, assessore allo Sport del Comune di Verona, Andrea Bassi, consigliere della Regione Veneto e Miki Biasion, campione del mondo rally 1988 e 1989.