8 febbraio 2019- 14:04 Automobilismo: a Cortina 50 auto d'epoca al via della WinteRace 2019 (2)

(AdnKronos) - Prestigiosi i premi messi in palio da sponsor e organizzazione tra cui un lingotto d'oro da 100 grammi e un prezioso orologio “Laureato 42 mm” della Girard-Perregaux.Giovedì 28 febbraio, giorno di apertura del carnevale, le vetture della WinteRace sfileranno con le maschere dei Sestieri di Cortina. Inoltre, sempre giovedì, si svolgeranno le verifiche tecniche che precederanno la due-giorni di gara. Le 50 vetture storiche partiranno davanti ad una quindicina di Porsche moderne che si contenderanno la vittoria della 4th Porsche WinteRace. Ad attendere tutti, un percorso di 550 km diviso in due tappe diurne. La prima avrà come scenario l’Austria: con Osttirol- Carinzia, la seconda, invece, le Dolomiti, patrimonio Unesco. Scenari che da sempre incantano gli equipaggi, motivo per cui ogni anno molti di loro hanno il piacere di ritornare alla WinteRace. Gli equipaggi affronteranno 66 prove cronometrate a pressostato/fotocellula e 6 prove di media con 6 rilevamenti segreti. I Top Driver presenti si contenderanno lo “scettro” di una competizione che sarà sicuramente interessante e combattuta soprattutto tra i valichi degli imponenti passi dolomitici, non per niente la seconda tappa sarà dedicata proprio al “Giro dei passi” visto che si valicheranno il Giau, il Pordoi, il Sella, il Gardena, oltre al Furcia, novità del 2019.