27 febbraio 2019- 12:57 Automobilismo: a Cortina ai nastri di partenza la WinteRace 2019

Cortina, 27 feb. (AdnKronos) - Al via venerdì primo marzo la settima edizione della WinteRace. La “Superclassica ACISPORT” vedrà la partenza della prima vettura alle ore 8.30 da Corso Italia nel centro di Cortina d'Ampezzo. La gara di regolarità per auto storiche organizzata da Alte Sfere, che gode del Patrocinio del comune di Lienz, Gmünd, San Vigilio di Marebbe, Dobbiaco e dell'ACI di Treviso, si svolge su un percorso di 550 km diviso in due tappe. La prima avrà come scenario l’Austria/Osttirol/Carinzia, la seconda, invece, le Dolomiti, patrimonio Unesco.Le “star” di questa edizione saranno: la Porsche 550 Spyder RS del 1955 (telaio 550-0031) dell’equipaggio Tabacchi-La Russa, che fu una delle prime vetture al mondo a montare un alettone e che ha stabilito un record del mondo a Montlhéry nel 1955, è un pezzo unico al mondo, ha corso alla 24 Ore di Le Mans e al Nürburgring ed ha vinto i concorsi di eleganza di Pebble Beach e Villa d'Este.L’altra “stella” è la Triumph TR3 del 1958 usata da Marcello Mastroianni nel celebre film di Federico Fellini: “La Dolce Vita”. La vettura, dopo un restauro durato più di due anni, è stata rimessa su strada dal proprietario, l’ex senatore Filippo Berselli. Sicuramente susciterà molto interesse anche la Lancia Stratos del 1975 dell’equipaggio svizzero Mellinger-Gelmini.