2 novembre 2018- 13:07 Automobilismo: a Cortina dal 28 febbraio al 2 marzo la WinterRace 2019 (2)

(Bl) - La seconda tappa sarà invece dedicata al “Giro dei 4 passi”, visto che si valicheranno il Giau, il Pordoi, il Gardena oltre al Furcia, novità del 2019. Le iscrizioni alla Super Classica ACISport si sono aperte il 1° ottobre e si chiuderanno il prossimo 28 gennaio. La partecipazione è riservata alle vetture d’epoca costruite entro il 1976. Il IV Porsche WinteRace, sarà dedicato ad un massimo di 30 vetture Porsche che verranno selezionate dall’organizzazione e che per partecipare dovranno essere costruite dal 1977 fino ai giorni nostri, partiranno in coda alla gara e avranno una loro classifica e premi dedicati.L’aspetto sportivo prevede 90 prove cronometrate e 6 prove di media con 12 rilevamenti. Le due tappe diurne avranno come scenario l’Austria/Osttirol/Carinzia e le Dolomiti, patrimonio Unesco. Scenari che da sempre incantano gli equipaggi, motivo per cui ogni anno molti di loro hanno il piacere di ritornare alla WinteRace.Il 1° marzo è prevista la tappa più lunga, quella che si svolgerà prevalentemente in Austria. La partenza da Cortina d’Ampezzo sarà alle ore 8.30 con rientro in città alle 17.30; più breve, invece, la seconda giornata di gara con la partenza alle ore 9.30, con sosta a Colfosco, e il rientro in serata sempre alle 17.30 in Corso Italia per la presentazione al pubblico delle vetture.