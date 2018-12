16 dicembre 2018- 17:07 Automobilismo: a Verona 'Aspettando la corsa più bella del mondo' (2)

(AdnKronos) - Il percorso, perfetto allenamento in vista della Mille Miglia 2019, comprenderà uno sviluppo complessivo non superiore ai 150km con un totale stimato di 70 prove cronometrate e un periodo di guida complessivo di circa 4 ore, esclusa la sosta pranzo in una stupenda villa italiana dove degustare i prodotti tipici del territorio. Non sarà una gara stressante per le delicate auto storiche, punto di forza dell'evento organizzato a Verona.In fase di definizione i dettagli della collaborazione con il Museo Nicolis di Villafranca e con la fiera Verona Legend Cars che proprio in quel weekend porterà a Veronafiere un'ampia testimonianza del mondo dell'auto d'epoca italiana ed internazionale.Le vetture ammesse saranno sempre suddivise, in base all'anno di costruzione, in due categorie che affronteranno il medesimo percorso: il Trofeo Nicolis riservato alle auto dal 1927 al 1957 (epoca Mille Miglia) e il Memorial Cabianca dal 1958 al 1981. Spazio anche per un esclusivo Tributo Ferrari e per altre sorprese che saranno svelate strada facendo tramite il sito ufficiale www.aspettandola1000m.it e la Pagina Facebook @aspettandolacorsa.