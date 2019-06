3 giugno 2019- 18:05 Automobilismo: al duo Penitenti (Mercedes) la Grand Road Venezia-Montecarlo

Venezia, 3 giu. (AdnKronos) - Si è chiusa, con grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti, la prima edizione del Grand Road Venezia-Montecarlo, la gara riservata a supercar moderne di tutte le marche costruite tra il 1982 e il 2019 e organizzata, con la passione di sempre, dalla Scuderia Mantova Corse. Dopo tre giorni di competizione e 1000 km percorsi, a trionfare è stato l’equipaggio composto da Davide e Matteo Penitenti, padre e figlio originari della terra di Nuvolari, al volante di una performante (640 hp) Mercedes-Benz AMG GTR: la coppia è stata in testa alla gara fin dalla seconda tappa, dimostrando grande capacità e abilità in tutte le prove.“Siamo particolarmente contenti di aver partecipato a una gara originale e fuori dagli schemi. Il Grand Road è stata una bellissima esperienza, che chiunque possieda un’auto veloce dovrebbe fare, perché mixa la regolarità con la voglia di guidare. Mio figlio è stato un ottimo co-driver e mi ha dato un importante supporto dal punto di vista tecnologico: un’avventura da ripetere senza ombra di dubbio”, ha sottolineato Davide Penitenti, vincitore di questa prima edizione.Secondo classificato l’equipaggio formato da Orazio Rigo e Anastasia Zanoncelli a bordo di una Porsche 911, del Rovesta Racing Team, scuderia del gruppo Finservice: “È stata una novità, per me che sono abituato alle auto storiche, fare una gara con una vettura moderna e apprezzarne le potenzialità. Un bellissimo evento organizzato con estrema cura nei dettagli da Mantova Corse, che ha ideato un percorso di grande appeal, arricchito da location meravigliose e hospitality di alto livello”, ha dichiarato Orazio Rigo, 2° classificato.