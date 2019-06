27 giugno 2019- 16:58 Automobilismo: al via da Trento la 34ma Stella Alpina

Trento, 27 giu. (AdnKronos) - La Stella Alpina, è pronta ad accendere i motori. La gara di automobilismo per auto storiche e moderne percorrerà le incantevoli strade delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità, e sarà come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e splendide serate.A conferma del trend degli ultimi anni, anche quest’anno sono aumentati i partecipanti stranieri. Per l’edizione del 2019 della Stella Alpina, l’organizzazione ha creato un’edizione davvero speciale, portando gli equipaggi in quota sulle strade più belle e impegnative delle Dolomiti. La nuova edizione della gara si svolgerà da domani a domenica 30 giugno, con tre avvincenti giornate di guida interamente sui percorsi più panoramici delle Dolomiti e sui più adrenalinici passi alpini. Natura meravigliosa, strade bellissime con curve e tornanti impegnativi, 99 sfidanti prove a cronometro e 6 prove di media, ospitalità a Moena, pranzi e cene in quota. Questi gli ingredienti per quella che si prospetta come un’edizione davvero speciale, creata da Scuderia Trentina in collaborazione con il Team di Canossa Events.