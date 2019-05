30 maggio 2019- 16:09 Automobilismo: al via le supercar del Grand Road Venezia-Montecarlo

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - Si scaldano i motori per il Grand Road Venezia-Montecarlo. L’esclusivo evento motoristico, riservato a supercar moderne di tutte le marche costruite tra il 1982 e il 2019 e organizzato dalla Scuderia Mantova Corse, si correrà da domani, 31 maggio al 2 giugno 2019. Un emozionante viaggio di 1000 km da Venezia a Montecarlo, lungo un percorso mozzafiato tra luoghi d'incomparabile bellezza dell’Italia settentrionale ed esclusive location ricche di fascino, con un’incursione finale in terra francese, coronata dall’arrivo nel Principato di Monaco. Durante la manifestazione ci saranno le vetture Alfa Romeo, le più emozionanti al mondo.Alla sua edizione zero, l’evento si presenta sulla scena motoristica internazionale come competizione turistica sperimentale con un format totalmente innovativo e un’allure squisitamente chic. Il Grand Road aspira a diventare nel tempo il punto di riferimento per il nutrito network di appassionati di vetture sportive, Gt, creando un’occasione mondana dall’alto valore conviviale, turistico e sportivo. Non mancherà il brivido adrenalinico della competizione: gli equipaggi avranno infatti l’opportunità unica di testare le performance dei propri “bolidi” all’interno di due templi dell’automobilismo internazionale, l’Autodromo Nazionale di Monza e la Pista di Prova FCA all’interno del Circuito di Balocco (Vc).“Dopo tanti anni nell’ambiente dell’automobilismo storico come organizzatori del Gran Premio Nuvolari, abbiamo pensato di confezionare un prodotto che desse l’opportunità ai possessori di supercar moderne di godere delle potenzialità e del comfort delle proprie vetture e, allo stesso tempo, delle bellezze del territorio italiano, il tutto in una cornice di hospitality di altissimo livello", commentano gli ideatori del Grand Road, Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e Marco Marani.