4 marzo 2019- 17:51 Automobilismo: Cala il sipario sulla settima edizione della WinteRace

Cortina d'Ampezzo (Bl), 4 mar. (AdnKronos) - E’ stato un weekend all’insegna della competizione e del glamour quello che ha accompagnato la settima edizione della WinteRace, la “Superclassica Acisport” organizzata da Alte Sfere che si è svolta lo scorso weekend a Cortina d’Ampezzo.Uno splendido sole, oltre a regalare panorami suggestivi, ha anche permesso il regolare fluire della gara. Il percorso, diviso in due tappe diurne, è stato lungo 550 km: la prima giornata di gara ha visto protagonista l’Austria/Osttirol/Carinzia, la seconda, invece, le Dolomiti. L'aspetto sportivo prevedeva 66 prove cronometrate a pressostato/fotocellula e 6 prove di media con 6 rilevamenti segreti. Prove molto tecniche e spettacolari - a detta dei top driver più esperti - che hanno alzato l’asticella del livello sportivo e agonistico della gara, soprattutto tra coloro che si sono contesi il primo posto.Tra le star di questa edizione che hanno particolarmente colpito il pubblico: la Porsche 550 Spyder RS del 1955 (telaio 550-0031), la Triumph TR3 del 1958 usata da Marcello Mastroianni nel celebre film di Federico Fellini: “La Dolce Vita”, la Lancia Stratos del 1975 e ancora le Lancia Aprilia anteguerra, ma anche la Fiat 1100/103 del 1953, oltre alla vasta presenza di modelli Porsche tra cui un prezioso Pre A, B e C, 911 T, 914. Non sono certo passate inosservate neppure le Porsche moderne, in coda alla gara per la 4th Porsche WinteRace.