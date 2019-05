23 maggio 2019- 12:26 Automobilismo: countdown per il Grand Road Venezia - Montecarlo (2)

(AdnKronos) - L’evento si aprirà giovedì 30 maggio a Venezia, quando le Gt saranno radunate al Tronchetto, l’isola artificiale della Laguna, per effettuare le verifiche tecniche e sportive che precedono la partenza dell’evento. Un’occasione unica per il pubblico di appassionati e collezionisti per ammirare da vicino tanti capolavori estetici e tecnologici in una location altrettanto suggestiva. La cena inaugurale per i partecipanti si svolgerà all’Hilton Hotel Molino Stucky, affacciato sulle magiche sponde dell’Isola della Giudecca.Il giorno seguente, venerdì 31 maggio, si entrerà nel vivo della kermesse: gli equipaggi partiranno dalla Serenissima per arrivare a Como. Una prima tratta di 400 km tra le Alpi e i laghi del Nord Italia, rinfrancata dal lunch break a Castel Ivano di Trento, maestosa residenza nobiliare medievale. Le auto proseguiranno poi verso il Parco Naturale dell’Adamello e il Passo del Tonale, per arrivare a fine giornata sulle rive dell’incantevole Lago di Como. La serata si svolgerà presso la splendida terrazza panoramica dell’Hotel Hilton Como Lake.