23 maggio 2019- 12:26 Automobilismo: countdown per il Grand Road Venezia - Montecarlo (3)

(AdnKronos) - Sabato 1 giugno le vetture affronteranno la seconda tappa di 280 km lungo la tratta Como-Torino. Nella mattinata gli equipaggi si confronteranno sulla pista dell’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto della velocità, dove potranno testare al meglio doti di guida e performance dei propri mezzi. Le auto proseguiranno poi verso il Lago Maggiore dove sosteranno per il lunch break nei magici ambienti liberty del blasonato Grand Hotel des Iles Borromées. La manifestazione continuerà fiancheggiando il Lago d’Orta, con sosta ad Omegna, per arrivare nel tardo pomeriggio a Torino, nel complesso del Lingotto, dove presso la “Sala Formula” del Museo dell’Automobile si svolgerà una speciale soirée tutta dedicata alla passione automobilistica.Nel terzo e ultimo giorno di gara, domenica 2 giugno, l’itinerario si svilupperà tra Torino e il Principato di Monaco, lungo un percorso di 280 km tra le Alpi italo-francesi. Il lunch sarà organizzato a Vinadio, presso il Forte Albertino, uno dei più significativi esempi di architettura militare ottocentesca. Le auto scollineranno in terra francese attraverso il Col de la Lombarde. L’evento si chiuderà con l’arrivo delle vetture in uno dei luoghi simbolo del jet set internazionale, Montecarlo, con il defilé nella Place du Casino, location prestigiosa e ricca di fascino. Il Gala Dinner, durante il quale si terrà la cerimonia di premiazione, avrà luogo nell'imponente Salon sur Mer dell’Hotel Fairmont.