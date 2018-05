6 maggio 2018- 11:28 Automobilismo: l'1 e 2 giugno torna il Rally Campagnolo a Vicenza (2)

(AdnKronos) - In provincia di Vicenza sono poi cresciuti Franco Cunico e Miki Biasion: il primo ha vinto molto in Italia e una gara del Mondiale a Sanremo, mentre il secondo è stato due volte campione del mondo rally e la cosa assume un significato particolare perché nel 2018 si celebrano i 30 anni dal suo primo titolo iridato. Il Rally Storico Campagnolo è la quarta delle otto gare che fanno parte del campionato tricolore riservato alle auto da rally di interesse storico. La gara vicentina segue la Targa Florio e precede il Rally della Lana che si corre a Biella. Il tracciato è frutto della ricerca di Rudy Dalpozzo, il quale ha messo assieme un giusto mix tra abilità e tecnica. Insomma, per pubblico e piloti, l’1 e 2 giugno è proprio il caso di esserci. Le iscrizioni si sono aperte il 30 aprile e si chiudono il 25 maggio.