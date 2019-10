8 ottobre 2019- 14:58 Automobilismo: Verona, record di iscritti per il Rally Due Valli (2)

(AdnKronos) - La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con Comune di Verona e Veronafiere, è stata presentata oggi in municipio dall’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti il presidente di Amia Bruno Tacchella, il presidente dell’ACI Verona Adriano Baso, il direttore Riccardo Cuomo, il presidente del Comitato organizzatore Alberto Riva, il pilota Stefano Fusilli, il vice sindaco di Tregnago Loris Franchetto e Luigi Formenti dell’Ulss 9 Scaligera.“Nel mondo del Rally questa è la manifestazione più importante – ha detto Rando –. Per Verona è un onore poterla ospitare, visto che porterà in città tantissimi tifosi e appassionati di questo sport. Anche a livello logistico siamo riusciti a trovare la dimensione perfetta, facendo convivere la manifestazione con le caratteristiche della città e del nostro territorio.