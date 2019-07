24 luglio 2019- 19:02 Autonomia: all'Ars mozione Pd sulla scuola, 'Musumeci tuteli la Sicilia' (3)

(AdnKronos) - Da qui la richiesta al governo regionale di "sostenere in tutte le sedi istituzionali e politiche, anche esigendo il rispetto dei principi statutari e costituzionali che prevedono la partecipazione del presidente della Regione alle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che hanno effetti nel territorio della Regione, i principi di unitarietà ed universalità dell’accesso al sistema formativo che non può che essere uguale in tutto il territorio nazionale".