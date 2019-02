10 febbraio 2019- 14:10 Autonomia: Armao (Sicilia), 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' (3)

(AdnKronos) - Quello che manca, invece, per l'assessore regionale all'Economia è una riflessione sul tema del regionalismo differenziato che "entri nel merito, abbandonando vecchi slogan". Una riflessione che riconquisti spazio anche sui media. "Il tema delle migrazioni è importantissimo, cruciale, epocale ma è paradossale che sia diventato l'oggetto del dibattito continuativo dell'ultimo anno. Se dobbiamo riformare questo Stato per renderlo più competitivo il federalismo è un passaggio essenziale". A patto, però, che in campo ci siano anche meccanismi correttivi, "indispensabili per superare un divario dentro il Paese lungo 160 anni, il più grande fallimento dello Stato unitario".