14 febbraio 2019- 16:08 Autonomia: Boccia, no forzature, basta slogan e arroganza

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Quando si rompe la solidarietà si rompono i pilastri dello Stato. Zaia, Fontana e il ministro Stefani non possono pensare di fare forzature, si ritroverebbero il conto politico e sociale sul tavolo". Lo dichiara Francesco Boccia del Pd. "Sul tema autonomia serve un confronto di merito e una discussione seria. Invece si va avanti soprattutto per slogan e con tanta arroganza. Chi ritiene di esser ricco fa valere le ragioni del potere spacciando per autonomia l’indebolimento dello Stato e la rottura dell’unità nazionale. Così facendo si distrugge il Paese. Apriamo immediatamente un dibattito in Parlamento sui Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, per fissarli con chiarezza. Chi dovrà ristorare le regioni del Mezzogiorno delle risorse nazionali destinate agli investimenti infrastrutturali?". "L’alta velocità al Centro-Nord è stata garantita anche con la fiscalità ordinaria del Mezzogiorno ma nessuno si pone il problema degli indici infrastrutturali dell’alta velocità, degli aeroporti e dei porti nel Mezzogiorno”.