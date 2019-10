18 ottobre 2019- 14:05 **Autonomia: Boccia, 'settimana prossima riprendono negoziati con Regioni'**

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “La prossima settimana riprenderanno i negoziati sull’autonomia differenziata tra il governo e le delegazioni trattanti. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai presidenti delle Regioni che hanno già avviato l’iter sull’autonomia differenziata per far riprendere i confronti; si riparte dalla Regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre presso gli uffici del ministro per gli Affari regionali e le autonomie". Lo annuncia su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia."Come detto più volte, parallelamente al lavoro in corso sulla legge quadro, è necessario avviare immediatamente il confronto bilaterale tra le singole Regioni e i ministeri competenti - prosegue il ministro -. Dopo la Regione Veneto riprenderanno, nei giorni a seguire, i negoziati con la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia. Nella settimana successiva sarà avviato per la prima volta anche il negoziato con la Regione Toscana. Per avviare il relativo confronto con la Regione Piemonte, invece, si resta in attesa della deliberazione del consiglio regionale. Le strutture tecniche del ministero sono pronte a ricevere dalle singole Regioni le deliberazioni dei consigli per avviare la prima fase di confronto, in attesa dell’approvazione della legge quadro sull’attuazione dell’autonomia differenziata”.