20 giugno 2019- 13:06 Autonomia: Boschi, 'da Lezzi nessun via libera, Salvini lo sa?'

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "La ministra Lezzi in commissione dichiara che non ha dato nessun via libera sull’autonomia. Ma Salvini lo sa? Questo governo continua a prendere in giro gli italiani dicendo tutto e il contrario di tutto". Lo scrive su twitter Maria Elena Boschi.