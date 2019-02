22 febbraio 2019- 19:53 Autonomia: Brescia, 'dubbi in tutti i partiti'

Rma, 22 feb. (AdnKronos) - “I dubbi sul tema dell’autonomia attraversano trasversalmente, chi più chi meno pubblicamente, tutti i partiti e i gruppi politici, anche tra le forze di opposizione. Molto probabilmente gli allarmismi sarebbero stati inferiori se le regioni avessero adottato un approccio selettivo sulle competenze richieste, coerente con le specialità del proprio territorio, e non avessero tentato in alcuni casi un pericoloso all-in". Lo ha detto Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e deputato del MoVimento 5 Stelle, nel messaggio inviato in occasione dell’incontro promosso a Bari dalla Fondazione Di Vagno.“Siamo consapevoli che il cambiamento proposto e la sua portata vadano spiegati ai cittadini, senza pregiudizi e alla luce del sole, senza ansie né per scadenze né per rinvii. La necessità di un ruolo centrale del Parlamento è ora patrimonio comune di tutta la maggioranza", aggiunge Brescia.