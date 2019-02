18 febbraio 2019- 16:49 Autonomia: Calderoli, 'Cei pensi prima a Regioni con formiche in ospedali'

Roma, 18 feb. (AdnKronos) - "Secondo monsignor Santoro oggi i servizi erogati ai cittadini sono uguali in tutta l’Italia, soprattutto pensando al servizio sanitario? Forse i vescovi dovrebbero puntare il loro indice su quelle Regioni dove ci sono le formiche nelle corsie degli ospedali e non lanciare allarmi su come la Lombardia o il Veneto intendono spendere le proprie risorse, senza togliere un quattrino alle Regioni del Centro o del Sud Italia e ai loro cittadini". Lo afferma il senatore della lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, replicando al presidente della commissione Politiche sociali della Cei e alla sua presa di posizione sul progetto per l'autonomia regionale.