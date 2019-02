27 febbraio 2019- 13:41 Autonomia: Cd Veneto, Consiglio regionale manifesti davanti a Palazzo Chigi (2)

(AdnKronos) - “Se qualcuno crede che si sia disposti - puntualizza il Consigliere - a far cadere l’oblio su questo tema si sbaglia di grosso. Per realizzare l’Autonomia non sono necessarie risorse che provengono da altre regioni, ma, se mantenute sul territorio, bastano quelle prodotte dal Veneto. Mi aspetto che le altre regioni non vogliano risorse generate dai veneti e dai lombardi. Sono pronto fin da subito a raccogliere le adesioni e rendere pubblico chi aderirà all'iniziativa". “Ringrazio il Governatore Zaia - conclude Casali - per il costante impegno e per la forza con la quale dichiara che non firmerà accordi vuoti di contenuti in tema di autonomia. Spero e sono fiducioso, che tutti i colleghi accolgano questo mio invito essendo loro stessi garanti del rispetto della sovranità popolare, manifestatasi nella maniera più chiara e possibile nell’ormai lontano ottobre 2017”.