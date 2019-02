8 febbraio 2019- 14:38 Autonomia: Ciambetti (Veneto), 'diminuirà la spesa statale' (2)

(AdnKronos) - "Leggendo molti interventi pubblicati nella stampa nelle settimane scorse appare ancora molto forte e radicata la posizione di chi vorrebbe mantenere lo status quo per altro insostenibile per i conti pubblici. Costoro sono sostenitori dell’ Ancien Régime, che si è arricchito grazie alle maglie larghe della spesa improduttiva e clientelare, un lusso che, indipendentemente dal processo autonomista, non possiamo più permetterci - sottolinea - Peraltro, sono convinto che proprio l’autonomia, innescando processi virtuosi, permetterà al cittadini di discernere tra buoni e cattivi amministratori: non ci saranno più scuse, non si potrà dare la colpa ad un governo lontano". "L’autonomia è assunzione di responsabilità e questa è una grande sfida che abbiamo davanti: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna sono degli apripista a loro rischio e pericolo ma non certo ai danni di altri se non a danno di chi è vissuto alle spalle del sistema Paese distruggendo ricchezza e creando debiti magari per costruirsi un consenso che altrimenti non sarebbe mai riuscito ad avere", conclude il Presidente del Consiglio regionale del Veneto.