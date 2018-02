AUTONOMIA: CIAMBETTI (VENETO), RISORSE SU BASE COSTI STANDARD E NON SU SPESA STORICA (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ciambetti ci tiene poi a precisare che “il Consiglio regionale del Veneto, dopo il referendum del 22 ottobre e sulla scorta dell’esito di quella consultazione, approvò una legge con la quale dette ampio mandato al presidente Zaia per i negoziati da sviluppare con Roma e sulla base di quel mandato sta agendo il presidente Zaia. In quella legge, ad esempio, venivano indicate tutte e 23 le materie su cui bisogna discutere oltre al tema delle risorse da riconoscere per far fronte ai nuovi compiti". "Meglio non firmare nulla e rimandare tutto al prossimo esecutivo se la pre-intesa non ci soddisfa: anche su questo il presidente Zaia è estremamente corretto rispetto al mandato che gli è stato affidato. . spiega ancora il presidente del Consiglio regionale - ‘Festina lente’, affrettiamoci lentamente è il nostro motto: non ce ne stiamo con le mani in mano , ma sappiamo che la questione autonomia non è una gara di velocità casomai è una maratona, in cui spero che tutti i Veneti, compresi i parlamentari che verranno eletti il prossimo 4 marzo, facciano la loro parte e giochino per la squadra veneta e per il bene di vive e lavora onestamente nella nostra Regione”