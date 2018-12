20 dicembre 2018- 15:20 Autonomia: Ciambetti (Veneto), Salvini mantiene parola data agli elettori

Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “Matteo Salvini è una figura autorevole e qualificata del governo e quando parla pesa le parole: se dice che entro l’anno verrà avviato un percorso virtuoso per tutta c’è da credergli. E c’è da credergli a maggior ragione se dice che è questione di ore per l’arrivo nel Consiglio dei Ministri del tema autonomia”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, commenta così le dichiarazioni che il premier leghista ha rilasciato a “Radio Anch’io” quest’oggi e riprese poi all’Ospedale Fatebenefratelli a Milano. “Salvini mantiene la parola data agli elettori. Aveva promesso di sostenere la causa dell’autonomia e ora si vedono i fatti, come già li avevamo visti nel campi della sicurezza o della lotta all’immigrazione clandestina e il contrasto al traffico di esseri umani. Oggi anche grazie all’instancabile ministro Erika Stefani che in questi mesi ha lavorato per definire il pacchetto autonomia si passa dagli impegni ai fatti", sottolinea.