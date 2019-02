22 febbraio 2019- 13:33 Autonomia: Da Re (Lega Veneto), 'Salvini è la nostra garanzia, massima fiducia'

Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni di ieri del premier Conte? Non mi preoccupano. Che ci fossero discrepanze tra le posizioni della Lega e di M5S sul tema dell'autonomia lo sapevamo, ed è per questo che fino alle Elezioni Europee non si discute, ma noi non abbiamo dubbi, confidiamo in Matteo Salvini". Lo sottolinea all'Adnkronos il segretario veneto della Lega Giannantonio Da Re."E' lui la nostra garanza, e sa bene cosa fare sia per quanto riguarda l'autonomia che sulla Tav, se c'è bisogno di rallentare, va bene, ma alla fine arriveremo all'autonomia. La nostra fiducia in questo governo e in chi ci rappresenta è massima, non abbiamo dubbi", assicura il segretario della Lega in Veneto.