26 febbraio 2019- 16:01 Autonomia: De Poli, 'basta rimandare'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Sull'autonomia non ha senso rimandare. Il presidente del Consiglio Conte riferisca sui tempi e sulle prossime tappe di questo percorso. I 2,3 milioni di veneti che hanno votato sì al referendum vogliono fatti concreti, non chiacchiere". Lo afferma il senatore Antonio De Poli, presidente Udc. "I dissidi interni alla maggioranza e i veti dei Cinquestelle che, alle prese con le batoste elettorali, vogliono stoppare l'autonomia -aggiunge l'esponente centrista- non interessano i cittadini che si sono espressi in maniera chiara e netta. Domanda al premier Conte: si vuole rinviare o no a dopo le Europee? Se così fosse, sarebbe solo una presa in giro...".