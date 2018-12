18 dicembre 2018- 16:05 Autonomia: De Poli, fatti non annunci, Conte venga in Parlamento

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Il percorso per l'autonomia lo hanno tracciato i veneti il 22 ottobre 2017 con il sì al referendum. Tra i grillini c'è chi pensa che si tratti di un regalo al Nord. La retorica Nord contro Sud è una grande fake news. Si tratta di un percorso che rientra nel perimetro della Costituzione: noi chiediamo che ci siano tutte e 23 le competenze previste e, per farlo, è evidente che la maggioranza gialloverde dovrà superare quelle resistenze politiche che rischierebbero di ritardare il traguardo e, ancor di più, come dice oggi il presidente Zaia in un'intervista al Corriere, di annacquare il provvedimento". Lo afferma il senatore del'Udc Antonio De Poli, questore del Senato. "Al governo -aggiunge- chiediamo i fatti, non gli annunci. Al presidente Conte, a cui ho scritto di recente una lettera, chiedo di riferire in Parlamento su tempi e modalità per realizzare questo importante traguardo".