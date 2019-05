18 maggio 2019- 17:46 **Autonomia: Di Maio, 'non a scapito di altri, chiesto vertice a Conte-Salvini'**

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - No a un'autonomia che "spacca l'Italia in 2 o 3, che crea sanità e istruzione di serie A, serie B o serie C. Rabbrividisco quando sento di insegnanti che devono sostenere un esame a livello regionale e avere stipendi diversi da quelli di altri insegnanti in altre regioni d'Italia". Lo dice Luigi Di Maio in diretta Fb da Carpi. "L'autonomia va fatta, ma non a scapito di altri. Ho chiesto un vertice di governo e spero di vedere prima possibile sia il premier Conte che Salvini, per accelerare sulle priorità".