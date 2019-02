15 febbraio 2019- 17:01 Autonomia: D'Incà (M5S), 'basta bugie e false notizie sul movimento, la riforma si farà'

Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - "Troppe false notizie sul Movimento 5 Stelle. Il procedimento sull’autonomia sta proseguendo, prima con la bozza in Consiglio dei Ministri, poi con il testo finale che arriverà davanti alle assemblee parlamentari che avranno il diritto di esprimere il proprio parere". A dirlo è Federico D’Incà, deputato bellunese del Movimento 5 Stelle e Questore della Camera dei deputati.“Il M5S sta rispettando gli accordi presi con il contratto di Governo – dichiara D’Incà – I nostri Ministeri stanno facendo le opportune verifiche sulle materie e molti di essi hanno concluso in modo positivo l’iter con il Ministero degli Affari Regionali. È chiaro a tutti che questo è un momento molto importante e delicato per il Paese che vede cambiare la propria geografia legislativa e amministrativa”.“Il Movimento 5 Stelle in Veneto ha fatto campagna elettorale per il Sì – prosegue il deputato bellunese – Io in prima persona mi sono speso perché i veneti andassero a votare per dare alla nostra Regione la possibilità di avere un regionalismo differenziato”.