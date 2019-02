15 febbraio 2019- 17:01 Autonomia: D'Incà (M5S), 'basta bugie e false notizie sul movimento, la riforma si farà' (2)

(AdnKronos) - “Trovo invece sconcertante che in questo ore vengano fatti uscire falsi dossier sul Movimento 5 Stelle – commenta il parlamentare veneto – Note che non si sa da dove provengano e fatte solo per provocare rotture nel Governo”.“Con riferimento poi ad alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle che esprimono le proprie preoccupazioni, queste sono solo a titolo personale – continua il deputato veneto – Le rispetto perché ognuno può avere il proprio pensiero, ma allo stesso tempo valgono solo le parole che ha detto Luigi Di Maio la settimana scorsa davanti ai 1200 truffati delle banche: l’autonomia si farà per dare seguito ai referendum e alla volontà popolare”.“Per questo motivo – conclude D’Incà – dico basta alle bugie nei confronti del Movimento 5 Stelle".