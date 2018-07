17 luglio 2018- 13:10 Autonomia: domani a Roma avvio formale negoziati per intesa sul Veneto

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - Domani, alle 16, al ministero degli Affari regionali, in Via della Stamperia 8 a Roma, le delegazioni trattanti della Regione e del Dicastero avvieranno formalmente i negoziati per l’Intesa sull’autonomia del Veneto ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La delegazione del Veneto sarà guidata dal Presidente Luca Zaia.