26 ottobre 2019- 19:39 Autonomia: F.Boccia, 'Salvini non ha fatto nulla, avanti con legge quadro'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Salvini che accusa un avversario politico di straparlare è un riconoscimento prestigioso per gli amanti del genere, non lo è per me che, di solito, parlo dopo aver approfondito un tema. Accetto gandhianamente da Salvini la critica anche se non ha letto nemmeno una riga della nostra proposta". Lo afferma il ministro per l'Autonomia, Francesco Boccia, replicando alle critiche rivoltegli oggi da Matteo Salvini."Sino ad oggi chi ha dato prova di straparlare e strafare -aggiunge l'esponente dell'esecutivo- è sempre stato l'ex ministro dell'Interno. Spero sempre di non essere alla sua altezza. Studiando però i pochi atti trovati al ministero occupato dalla Lega fino a qualche settimana fa, mi sono chiesto cosa avesse prodotto Salvini e la risposta è stata molto semplice: nulla. Nonostante tutto, stiamo recuperando gli sforzi fatti da tutte le Regioni, anche se azzerati spesso dagli stessi ministeri guidati dalla Lega, per provare a dare un senso compiuto all'autonomia concepita come lotta alle diseguaglianze, garantita da una legge quadro".